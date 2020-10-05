«Чем вы ее кормите?»: в соцсетях переживают за белку, которой сибирячка дает миндаль

Сибирячка говорит, что кормит белку миндалем. Фото: стоп-кадр
К жительнице Академгородка повадилась ходить в гости белочка. Она забирается на подоконник и начинает щелкать орешки, которые для нее сибирячка заранее оставляет в контейнере. Женщина решила поделиться радостью, она сняла белочку на видео и выложила его в соцсети.
— Арахис ей не по вкусу, а вот миндаль точит с удовольствием. Грецкие орехи утаскивает в нору про запас, — написала она в сообществе «Нетипичный Новосибирск».
Подписчики группы умилились пушистой гостье.
— Белочка просто прелесть!
— Так высоко забралась, — пишут они.
Однако остальные предупредили, что белке лучше не давать некоторых орехов, ведь они ядовиты.
— Миндаль смертельно опасен для белок, и арахис им не подходит. Вредно это. Если мне не верите — погуглите. Грецкий орех им можно, а еще семечки, кедровый орех и несладкие сушки, — написали они в комментариях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru