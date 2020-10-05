«Кресты валяются, памятники вырваны»: под Новосибирском вандалы разгромили кладбище

Вандалы разгромили кладбище в селе Дубровка. Фото: кадры из видео.
Жители села Дубровка в Маслянинском районе Новосибирской, приехав на кладбище, увидели ужасную картину. Кто-то разгромил памятники, столкнул на землю могильные камни, так, что некоторые разбились, вырвал из земли кресты. Последствия вандализма ошеломленные сибиряки сняли на камеру.
— Мы приехали на кладбище, кресты, памятники валяются, это все с корнем вырвано. Это что сегодня происходило тут? Все разворотили, просто нету слов, — комментируют они за кадром.
Жители села написали заявление в полицию.
— Надеемся, виновных найдут и накажут по закону, — рассказали они.
Мы спросили у юриста, что может грозить тем, кто разгромил кладбище.
— Это осквернение места захоронения, за что полагается уголовная ответственность. Наказывается минимум штрафом до 40 тысяч рублей, максимум — арестом до трех месяцев., — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
Напомним, в сентябре на кладбище возле Новосибирска нашли разрытую могилу женщины, умершей больше 50 лет назад. Сибиряки также обратились в полицию.
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