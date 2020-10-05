В Новосибирске грабителя, напавшего на продавца в цветочном салоне, арестовали

Мужчина угрожал флористу ножом. Фото: стоп-кадр из видео.

Полицейские поймали новосибирца, который в сентябре пришел с ножом в цветочный магазин и ограбил его. Мужчине оказалось 20 лет, кроме того, он точно так же угрожал продавцу в пивном магазине.

— Как установили полицейские, 18 сентября в цветочном магазине на улице Богдана Хмельницкого подозреваемый, угрожая ножом продавцу, забрал 5 500 рублей. 29 сентября в магазине по продаже пива на улице Достоевского он таким же образом забрал еще 2 тысячи рублей. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряка задержали полицейские. Фото: ГУ МВД по НСО.

Напомним, на тот же цветочный салон также нападал с ножом другой мужчина, чуть не изнасиловав флориста. Женщина после этого случая обратилась в полицию. Позже преступник сам сдался полицейским.

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