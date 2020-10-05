Появилось видео страшной аварии в Новосибирске, в которой пострадала 6-летняя девочка

Один из водителей проехал на красный сигнал светофора. Фото: ГИБДД по Новосибирску. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Вечером 3 октября в Дзержинском районе произошла авария, где пострадала 6-летняя девочка. На перекрестке улиц врезались друг в друга два автомобиля — момент их столкновения сняла камера видеонаблюдения.

— В 20:05 39-летний водитель «Хендай Туксон», проехав на красный сигнал светофора, на пересечении улиц Красина и Кошурникова столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти» под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Шевроле», которая перевозилась без детского удерживающего устройства. — сообщили в ГИБДД по Новосибирску. Ребенка доставили в больницу

Напомним, ранее тем же днем в Новосибирске произошло еще одно ДТП, где пострадала девочка 6 лет — ее сбил подросток на питбайке. Сам юный мотоциклист после этого скрылся, его разыскивают сотрудники ГИБДД.

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