Новосибирский депутат, которую Иван Ургант высмеял за просьбу о печи за 100 тысяч, отправит ему свистульки

Новосибирский депутат Наталья Пинус хочет отправить Ивану Урганту глиняные свистульки после того, как он пошутил над ее постом в Фейсбуке. Фото: https://www.facebook.com/natalia.pinus

Новосибирский депутат Наталья Пинус хочет отправить Ивану Урганту глиняные свистульки после того, как он пошутил над ее постом в Фейсбуке. Напомним, некоторое время назад народная избранница в соцсетях попросила людей скинуться ей на подарок ко дню рождения: женщина увлекается керамикой и хотела приобрести себе специальную печь за 100 тысяч рублей. Такая нестандартная просьба вызвала разную реакцию среди ее подписчиков: некоторые поддержали Наталью, а некоторые посчитали такое заявление настоящей наглостью. Мимо этой истории не прошел и Иван Ургант, который на своей передаче пошутил о том, что печь депутату нужна для того, чтобы делать свистульки и раздавать их пенсионерам.

— Здравствуйте, Иван! Спасибо Вам за рассказ обо мне в Вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам и вашим коллегам свистули: Барана, Козла и Петуха. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла, — написала Наталья Пинус на своей странице в Фейсбуке.

КП-Новосибирск Наталья рассказала, что совсем не обиделась на шутку Урганта, и вообще не ожидала, что вся эта история приобретет такую огласку.

— У меня не было на это все ни капли обиды. В некотором роде, меня эта ситуация даже позабавила. Ведь в нашем современном обществе есть так много разных, действительно громких историй, связанных с влиятельными людьми и финансами, но без внимания почему-то не оставили именно меня. Посылку я серьезно собираюсь отправить в ближайшее время, сейчас думаю, как это лучше сделать. Какой будет ответная реакция я не знаю, да и не хочу загадывать, это ведь не так важно. Я просто сделала то, что захотела, — пояснила Наталья Пинус.

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