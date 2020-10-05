Погода в Новосибирске на 5 октября 2020 года: синоптики рассказали, когда вернется снег

В Новосибирске снова выпадет мокрый снег. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Новосибирске 5 октября 2020 года: снова возвращаются холода, а вместе с ними дожди, синоптики также обещают мокрый снег. Столбик термометра едва поднимется выше +6.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +4 — +6 градусов, ночью 0 — +2 градуса. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9 — +14 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

«Яндекс» обещает пасмурную и дождливую погоду. Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, а к вечеру опустится до -1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru