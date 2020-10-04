Новосибирский гимнаст Иван Стретович показал фото со своей свадьбы

Новосибирский гимнаст Иван Стретович — серебряный призер Олимпийских игр — женился. Фото: https://www.instagram.com/i.stretovich96/

Новосибирский гимнаст Иван Стретович — серебряный призер Олимпийских игр — женился. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Прошло торжество в красивую дату — 01.10. 2020.

В комментариях под постом спортсмена его подписчики поздравили пару и пожелали молодым людям счастья в дальнейшей семейной жизни. Многие люди отметили, что супруги отлично смотрятся вместе:

— Поздравляю! Совет вам да любовь!

— Какие красивые! Счастья вам и взаимного уважения.

— Счастья молодым! — пишут люди.

Прошло торжество в красивую дату — 01.10. 2020. Фото: https://www.instagram.com/i.stretovich96/

Напомним, 23-летний Иван Стретович — известный гимнаст родом из Новосибирск. Стретович — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2019 года в командном многоборье. Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победитель и многократный призер Европейского молодежного Олимпийского фестиваля. А также заслуженный мастер спорта России.

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