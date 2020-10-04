Убитых отчимом сестер из Новосибирской области похоронили в Рыбинске

Убитых отчимом девочек похоронили в Рыбинске. Фото: со страницы потерпевшей, «Одноклассники»

Убитых отчимом сестер похоронили в Рыбинске. Мама девочек решила не перевозить их тела на родину в Новосибирскую область и похоронить на одном из местных кладбищ.

— Девочек похоронили на Макаровском кладбище в Рыбинске. Кто-то из местных рассказывал, что их еще и отпели в Макаровской церкви, — рассказали КП-Новосибирск жители Рыбинска.

Напомним, девочки погибли от рук сожителя своей матери, к которому она переехала вместе с детьми, влюбившись в него по переписке. Преступление произошло вечером 14 сентября, мужчина сначала надругался над девочками, а потом зарезал их. Тела малышек нашла их мама, вернувшаяся с работы. Задержать мужчину удалось следователям 18 сентября. На видео, опубликованном следственным комитетом, он признался в убийстве.

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