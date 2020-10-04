В Новосибирске подросток на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Советском районе подросток на питбайке сбил 6-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске вечером 3 октября произошло ДТП с участием ребенка. В Советском районе подросток на питбайке сбил 6-летнюю девочку.

— Около шести часов вечера 3 октября около дома по адресу улица Новоморская 22 6-летнюю девочку сбил неустановленный водитель на питбайке. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. Сама девочка утверждает, что питбайком управлял мальчик 12-15 лет, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Госавтоинспекция просит всех, кто знает что-нибудь о произошедшем, обратиться по телефонам 232-23-51 либо 232-23-21. В ГИБДД также напомнили, что водителю, скрывшемуся с места ДТП, может грозить административный арест до 15 суток.

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