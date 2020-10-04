«Его пытались повесить, пробили голову»: новосибирские волонтеры спасают пса, над которым издевались живодеры

Псу нужна срочная помощь ветеринаров. Фото: предоставлено Аленой Мезенцевой

Новосибирские волонтеры спасают пса из Мошковского района, над которым издевались живодеры. Животному нужна срочная помощь ветеринаров.

— Сейчас к нам в приют везут пса из Мошково. Над ним издевались какие-то живодеры: пытались повесить, сильно били. Его в таком жутком состоянии нашли на улице прохожие, подобрали, но помочь ему сами не могли. Голова у пса буквально пробита, ему срочно нужны медики. В местной ветклинике в Мошково его смогли бы принять только в понедельник, но он может не дотянуть… Поэтому, решили везти пса в Новосибирск. И сразу же бежать с ним к врачу, потому уже начинается отек, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Лукошко» Алена Мезенцева.

Если вы хотите чем-либо помочь этому псу, то можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-953-861-28-82.

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