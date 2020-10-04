В Красноярске больше месяца ищут 19-летнего парня, приехавшего из Новосибирска

В Красноярске ищут пропавшего 19-летнего Попова Евгения. Фото: https://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk
В Красноярске ищут пропавшего 19-летнего Попова Евгения. Парень уехал из Новосибирска в Красноярск еще в августе. До сих пор неизвестно, где он находится.
— Приметы: рост 170, голубые глаза, светло-русые волосы. К сожалению, во что был одет парень на момент своего исчезновения неизвестно, — сообщается в ориентировке в группе волонтеров, занимающихся поиском пропавших детей в Красноярске.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-950-99-66-066. Звонить по данному номеру можно круглосуточно.
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