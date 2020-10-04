«Был там в гостях»: в Новосибирске под окнами высотки нашли тело мужчины

В Новосибирске в Калининском районе под окнами жилого дома нашли тело мужчины. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске в Калининском районе под окнами жилого дома нашли тело мужчины. На месте работают следователи.

— Около дома по адресу улица Гребенщикова, 12 лежал мужчина с пробитой головой. Рядом стоял автомобиль реанимации. Ведро до сих пор там лежит. На земле вмятина, — цитирует паблик «Инцидент Новосибирск» очевидцев события.

Факт обнаружения тела КП-Новосибирск подтвердили в следственном комитете. Сейчас по данному факту проводится проверка.

— На место происшествия выехали следователи. В настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается. По данному факту проводится проверка, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Как стало известно КП-Новосибирск, погибший находился в гостях у своих знакомых из этого дома. Компания выпивала накануне трагедии.

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