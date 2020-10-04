Погода в Новосибирске на 4 октября 2020 года: что обещают синоптики

Сегодня в Новосибирске обещают теплый день.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 4 октября 2020 года. Согласно прогнозам Гидрометцентра, сегодня будет облачно.
— В Новосибирской области сегодня ожидается облачность, местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха будет достигать 10-15 градусов тепла, ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирской области сегодня ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять 5-12 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью в среднем 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 749-751 миллиметр ртутного столба.
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