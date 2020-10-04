Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 октября 2020 года расскажет о сложившейся в регионе ситуации. За последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших.
— В регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции, 79 из них — за последние сутки. В числе заболевших 802 ребенка. С выздоровлением были выписаны 12 117 человек, 53 из них — за последние сутки. Скончались еще четыре пациента, — сообщает областной оперштаб.
За последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших.
В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. В инфекционных стационарах Новосибирска — 1 835 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru