Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 октября 2020 года расскажет о сложившейся в регионе ситуации. За последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших.

— В регионе зарегистрировано 13 393 случая коронавирусной инфекции, 79 из них — за последние сутки. В числе заболевших 802 ребенка. С выздоровлением были выписаны 12 117 человек, 53 из них — за последние сутки. Скончались еще четыре пациента, — сообщает областной оперштаб.

За последние сутки количество заболевших превысило количество выздоровевших.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. В инфекционных стационарах Новосибирска — 1 835 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус.

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