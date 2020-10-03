Появилось видео, как фейерверк начал палить по гостям вечеринки в Новосибирске

Коробка с фейерверками перевернулась, и залпы разлетались в стороны, а не вверх. Фото: стоп-кадр.

Вечером в субботу, 3 октября, на улице Станционной новосибирцы решили запустить фейерверк на парковке. Сначала залпы шли вверх, однако потом что-то пошло не так, и вместо праздничного салюта началась хаотичная пальба в сторону людей и машин.

Фейерверк, вышедший из-под контроля, сняли на камеру водители. На кадрах видно, как коробка перевернулась и разбросала мощные огненные брызги в опасной близости от земли.

— Чем все закончилось, читатель уточнить не смог, так как была вероятность попасть под обстрел, убежать с такой огненной вечеринки было вполне логично, — сообщили в группе «АСТ-54».

В комментариях подписчики группы только пошутили:

— Взрывная вечеринка. Просто огонь, — написали они.

ГУ МВД по Новосибирской области не дали оперативный комментарий по этой ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru