«Поднялся столб черного дыма»: в Новосибирске горит склад с автомаслами

На месте несколько часов работали пожарные. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 3 октября, в Кировском районе Новосибирска загорелся склад с автомаслами на улице Петухова. Об этом сообщили очевидцы.

— Огонь быстро распространяется по зданию, сообщает наш читатель. Столб черного дыма виден с разных районов левого берега, — рассказали в группе «АСТ-54».

Сибиряков напугал столб черного дыма. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

К складу немедленно выехали пожарные. В ГУ МЧС пока не прокомментировали, что произошло.

Пожар было видно издали в разных районах города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, во вторник, 29 сентября, в Новосибирске загорелась гостиница «Император». Пожар тушили несколько часов до глубокой ночи. Владелец гостиницы заявил, что ее подожгли дети, а позже появилось видео, как двое подростков играли с факелами, и пламя от них перекинулось на здание.

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