«Вдруг исчезла в траве»: в Новосибирске собака упала в колодец на прогулке

Спасатели вытащили собаку из открытого колодца. Фото: спасатели МАСС.

На улице Петухова в Новосибирске провалилась в колодец собака, которую выгуливала 60-летняя хозяйка. Животное бегало без поводка по высокой траве и внезапно пропало из виду. Женщина, увидев, куда угодил ее питомец, не смогла сама вытащить собаку. Она позвала на помощь спасателей.

— Звонок с просьбой о помощи поступил в 15:03. Прибыв на место, спасатели нашли женщину и место, куда провалилась ее собака. Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы вытащить животное на поверхность. После этого колодец закрыли деревянными досками, — рассказали спасатели МАСС.

Радостная собака вернулась к хозяйке. Фото: спасатели МАСС.

Напомним, в конце июля была похожая ситуация на улице Дюканова. В канализационный люк провалилась белая собачка. Она не хотела даваться в руки спасателям, и хозяйке пришлось успокаивать питомицу своим голосом.

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