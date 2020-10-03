В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 пациента: что о них известно

За сутки от коронавируса умерли еще 4 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 3 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще четверо пациентов.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 59 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 8 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 393 человека, в том числе инфицированы 802 ребенка. Выздоровели 12 117 пациентов.

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