Магия машин и звуки старинного рояля: рассказываем, что новосибирцам посмотреть в музеях Алтая

Эта модель пароатмосферной машины И. И. Ползунова с воздуходувной установкой — предмет особой гордости музея. Фото: Марина Шабанова

Алтайскому краеведческому музею, старшейшему музею Барнаула, через три года исполнится 200-летие. Он расположился в бывшей горной лаборатории, а потому в залах можно увидеть масштабные модели горных машин и механизмов, изготовленные в 1820-х.

— Большую ценность представляют масштабные модели — их можно увидеть в зале посвященном добыче руд и горному делу. В старинных витринах хранятся минералы, насекомые, образцы почв, животные и птицы еще из первых коллекций музея. Например, сизоворонка, или ракша — необычная для сибирских широт сине-зеленая птица. Зимует она в Африке, а летом прилетает на Алтай, — рассказывает издание «Ведомости НСО».

В Алтайском крае обитают целые стаи этих красоток. Фото: Марина Шабанова

Государственный художественный музей Алтайского края ютится в купеческом особняке. Но и в тесноте проводятся выставки — под них выделяют даже гардероб, коридоры и лестницы. Выставки можно смотреть через телефонное приложение с эффектом дополненной реальности.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая открылся в Барнаульском особняке золотопромышленника. В нем представлены экспонаты самой разной тематики, а по субботам даже проводят концерты: среди музыкальных инструментов в выставочных залах многие исправны. Вазы и прочие изделия алтайских мастеров хранятся в музеях Петербурга и европейских государств — туда они попали как подарки от царской семьи.

На этом рояле до сих пор можно играть музыкальные пьесы. Фото: Марина Шабанова

Алтайский край с большим уважением относится к своим знаменитым землякам. У ГМИЛИКА три сельских филиала — мемориальные музеи актрисы Екатерины Савиновой, поэта Роберта Рождественского и народного артиста России Валерия Золотухина.

Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки был открыт в 1920 году. В нем собраны уникальные коллекции шаманских бубнов, оружия, часов, рукописных и старопечатных книг. А многие экспонаты украшены резными деревянными наличниками.

Наличники используют как оформление стендов. Фото: Марина Шабанова

Примечателен и отдел Бийского музея, посвященный Чуйскому тракту — месту, по которому ходили мамонты, купцы-чуйцы, а теперь там проходит современная автомагистраль. Путешествуя по тракту, попадаешь в село Сростки, где можно побывать в музее-заповеднике писателя и режиссера Василия Шукшина.

Родина Шукшина притягивает в село тысячи туристов. Фото: Марина Шабанова

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