Погода в Новосибирске на 3 октября 2020 года: будет тепло

Сегодня будет теплая, безоблачная погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске 3 октября 2020 года порадует сибиряков: сегодня самое время отправиться на прогулку, синоптики обещают солнечный день без осадков.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +12 — +14 градусов, ночью +4 — +6 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +10 — +15 градусов, ночью +2 — +7 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет преимущественно без осадков, местами небольшие дожди. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс» обещает ясную погоду. Днем температура поднимется до +13 градусов.

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