Новосибирец устроил потасовку с кондуктором и водителем из-за маски: скандал попал на видео

На кадрах ролика видно, как водитель и кондуктор пытаются затащить в салон мужчину и грозятся вызвать полицию. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В соцсетях появилось видео конфликта, возникшего между пассажиром и экипажем автобуса. На кадрах ролика видно, как водитель и кондуктор пытаются затащить в салон мужчину и грозятся вызвать полицию. Однако, как оказалось, этот эпизод — уже почти финальная часть произошедшей там истории. Завязалась перепалка намного раньше.

— Мужчина зашел в автобус на остановке «Телецентр». Он попытался рассчитаться, но кондуктор этого делать не стала, сказав, что без маски она его не имеет права рассчитывать. Мужчина еще какое-то время пререкался с ней, а потом сказал, что не может одновременно надевать маску и держать деньги. В итоге, кондуктор их у него взяла, но маску мужчина надел как попало. Тогда ему отказались отдавать билет и вернули деньги. К тому времени мы подъехали уже к площади Маркса. Мужчина просто сказал, что он приехал, проезд он оплачивать не будет и собрался выходить. Его попыталась остановить кондуктор, хотела удержать его в дверях. Но он ее схватил за воротник и чуть ли не выкинул из автобуса. Там уже вышел водитель, кто-то начал снимать все на видео, — рассказала КП-Новосибирск девушка, присутствовавшая при этом конфликте.

В итоге, экипаж автобуса все-таки вызвал полицию, однако упрямый пассажир к тому времени уже успел ретироваться. Но, заявление от водителя и кондуктора все же было принято.

Этот инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом в паблике Вконтаке «АСТ-54», где появился видеоролик с происходящим, люди разделились на два лагеря: одни были на стороне пассажира, а другие — экипажа автобуса:

— Стоило только из-за такой ерунды все это затевать?

— А по мне так, пусть лучше пару раз вызовут — другим не повадно будет.

— Не понимаю, зачем из-за 20 с лишним рублей вызвать полицию.

— Между прочим, за неуплату проезда есть штраф. В магазинах же себя так никто не ведет? — пишут люди.

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