Под Новосибирском мужчину, упавшего в канал, насмерть засыпало грунтом

Один из рабочих упал на дно — его засыпало сверху грунтом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске днем 1 октября при очистке канала в Убинском районе произошел несчастный случай. Один из рабочих упал на дно — его засыпало сверху грунтом.

— Около полудня при очистке канала Карапуз около деревни Асенкритово, 46-летний работавший там сварщик подошел слишком близко к краю канала и, не удержавшись, упал вниз. На мужчину сверху обрушился грунт. Прибывшие на место медики констатировали смерть, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, за последние дни в Новосибирске произошло еще два несчастных случая. Вечером 1 октября при проведении ремонтных работ на улице Тайгинская мужчину насмерть придавило экскаватором. Днем 30 сентября, на одной из городских строек рабочего зажало в между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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