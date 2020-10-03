Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

За прошедшие сутки в больницах добавилось 85 новых пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачам пока не удается победить инфекцию: об этом говорит карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 октября 2020 года. К сожалению, пока что за последние сутки заболевает больше человек, чем выздоравливает.

— В регионе зарегистрирован всего 13 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 797 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 12 064 пациента. Всего от болезни скончались 457 человек, — передает оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 51 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1 473 человека. Медицинские работники провели 535 595 тестов на коронавирус.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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