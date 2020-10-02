Испугался и мяукал: в Новосибирске спасатели показали, как сняли с окна застрявшего котенка

Утром 2 октября в Новосибирске спасатели приехали на не совсем обычный вызов. Фото: Кадр из видео

Утром 2 октября в Новосибирске спасатели приехали на не совсем обычный вызов. На этот раз их помощь потребовалась маленькому котенку, у которого лапка застряла в оконной раме.

— Около половины десятого утра к спасателям за помощью обратились жильцы дома на улице Линейная. Они рассказали, что маленький котенок находится на карнизе за окном на высоте третьего этажа. Окно находилось на проветривание, и одна его лапка угодила внутрь рамы. Закрыть или полностью открыть окно хозяева квартиры не могли, поскольку боялись повредить котенку лапу, — сообщили в своей официальной группе Вконтакте спасатели МАСС.

Спасатели прибыли по указанному адресу в Заельцовском районе. Там, с помощью лестницы один из специалистов добрался до нужного окна и освободил лапу котенка. В помощь ветеринаров пушистый «скалолаз» не нуждался.

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