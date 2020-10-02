Умер Юрий Кувшинов – экс-депутат горсовета Новосибирской области

Умер новосибирский политик Юрий Кувшинов. Фото: https://vk.com/id157404107

Умер новосибирский политик Юрий Кувшинов — бывший депутат горсовета. Об этом сегодня, 2 октября, в соцсетях сообщили его друзья и родственники.

— Мне будет не хватать тебя, папа. Очень сильно не хватать. Друзья называли тебя «Юрка» или «Борисыч», а я просто «папа». Мне всего 26, ты не увидел ни мою свадьбу, ни внуков. Был бодр и здоров как бык до сегодняшней ночи. Проклятый ковид, я тебя ненавижу. Но я рада, что внезапно, быстро и без мучений, — написала на своей странице в Фейсбуке дочь Юрия Кувшинова.

Отреагировали на печальную новость и друзья Юрия Кувшинова. Его вспоминают как надежного человека, который всегда был готов прийти на помощь.

— Мне только что сообщили, что умер мой ближайший друг — Юрий Кувшинов. Юрий Борисович мне всегда во всем помогал начиная с 90-го года, дружили мы крепко и надежно. Он долгими сезонами жил в тайге, жил и в городе на собственной барже на Оби, он всех выручал постоянно, тянул большую семью. Юра из тех людей, кто считал правильным подставлять свое плечо под общую ношу первым! Невероятная потеря... — написал в соцсетях политик Аркадий Яновский.

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