Под Новосибирском родители третьеклассника обвинили учителей в травле сына

Полиция разбирается в школьном конфликте. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В недетский конфликт в сельской школе Болотнинского района пришлось вмешаться полиции. Многодетная мать написала заявление на педагогов за травлю ее ребенка. Но педагоги уверяют, что все было не так.

— Мальчика, чья мама пожаловалась в полицию, и его друга действительно попросили извиниться перед одноклассником, — подтвердили КП-Новосибирск в школе. — Ребята накануне побили мальчика. Мы посмотрели видео с камер наблюдения, установили этот факт. Мальчишки во всем признались, и классный руководитель настояла на том, чтобы они помирились и извинились.

Именно этот момент и возмутил маму одного из хулиганов. К слову, родители ребенка, которого били дети, никуда с заявлениями не обращались. Одноклассники уже забыли о своих разногласиях и дружат на переменах, а взрослые до сих пор выясняют отношения.

— По данному факту проводится проверка, — уточнили в правоохранительных органах.

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