Мама девочки, упавшей в открытую ливневку, отсудила у администрации 450 тысяч

Спасти малышку удалось только благодаря ее старшему брату. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Суд удовлетворил иск матери девочки к администрации Октябрьского районе, которая два года назад провалилась в открытую ливневку у Бугринского моста. Спасти малышку удалось только благодаря ее старшему брату.

— Решением суда были частично удовлетворены исковые требования женщины, действующей в интересах своих несовершеннолетних детей, о взыскании морального вреда, причиненного в результате падения ее дочери в открытый неогороженный ливневый люк под виадуком Бугринского моста. С Администрации Октябрьского районе в пользу сибирячки была взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей в ее пользу, 250 тысяч рублей в пользу ее дочери и 50 тысяч рублей в пользу ее сына. В удовлетворении иска к мэрии города, Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, МКУ «ДЭУ №1», МУП «УЗСПТС», МКУ «Октябрьское» сибирячке было отказано, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, произошла эта история в августе 2018 года. Тогда семилетняя девочка чуть не погибла, упав в открытую ливневку — она не заметила, что люк был открыт. Ее старший брат позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь.

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