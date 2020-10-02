Новосибирских волонтеров, работавших в пандемию, наградили президентскими медалями

Волонтеров Новосибирской области наградили президентскими медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе». Фото: пресс-служба Губернатора и правительства Новосибирской области

Волонтеров Новосибирской области наградили президентскими медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе». В период пандемии коронавируса в рамках всероссийской акции #МыВместе сибирякам помогали более полутора тысяч волонтеров и 28 организаций городах и районах области. Эта акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков. В Новосибирской области, как и во всех регионах России, работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают услугами и товарами.

— Ситуация этого года — неожиданная, сложная — еще раз продемонстрировала: жители нашей страны разных профессий, национальностей, политических взглядов и разного возраста объединяются перед лицом общей угрозы, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Важно, что добровольцев, волонтеров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтерскую работу, используя свои структуры. И особенно приятно, что главной движущей силой волонтерских проектов стали молодые новосибирцы. Среди современной молодежи много настоящих людей, это дает уверенность в крепком будущем», — заявил губернатор Андрей Травников.

В рамках всероссийской акции #МыВместе сибирякам помогали более полутора тысяч волонтеров. Фото: пресс-служба Губернатора и правительства Новосибирской области

Глава региона также напомнил, что в Новосибирской области было создано три официальных волонтерских штаба для организации помощи нуждающимся: на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; на базе департамента социальной политики мэрии города Новосибирска и на базе регионального общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новосибирской области (сейчас работу этого штаба координирует «Молодая Гвардия Единой России. Работу с партнерами акции координировал региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области»

Для оказания помощи в отдаленных территориях были задействованы ресурсы местных волонтерских отрядов и инфраструктура министерства труда и социального развития Новосибирской области

Свою работу волонтеры намерены продолжать и после завершения пандемии. Сейчас Новосибирская область активно оказывает им содействие, помогая добровольческим движениям развиваться и предоставляя им различные гранты. Известно, что на конец 2019 года в нашем регионе насчитывалось более 114 тысяч волонтеров.

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