«Нужно покупать лодку»: в Ленинском районе прорвало трубу и затопило несколько улиц

В Ленинском районе случился настоящий потоп. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Ленинском районе случился настоящий потоп: водой оказались полностью залиты сразу несколько улиц. Происходящее засняли на видео прохожие и автомобилисты, чье передвижение по городу этот инцидент сильно затруднил.

— Около дома №3 на улице Серафимовича прорвало трубу. Судя по всему, произошло это во время работ на расположенной там стройке. Из образовавшейся пробоины на поверхность хлынули потоки воды и растеклись по улицам. Эти «реки» дотекли уже до площади Станиславского и Степной, — сообщает паблик «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

На кадрах ролика видно, как автомобилисты с трудом проезжают по огромным лужам, а пешеходы не знают, как бы перебраться с одной стороны улицы на другую.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что такой инцидент может не очень хорошо сказаться на строительстве. А некоторые люди отметили, что местным жителям сегодня будет очень неудобно выбираться из дома:

— Да уж, это плохой знак.

— Теперь местным жителям нужно покупать лодку, чтобы сходить в магазин, — пишут люди.

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