«Открыла крышку, а там это ползает»: сибирячке продали салат с червяками

Червяк ползал прямо по кусочкам в салате. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска купила в супермаркете салат. Но поесть его не успела: как только она открыла контейнер, увидела, что в майонезе шевелится маленький желтоватый червь. Находку сибирячка сняла на видео и показала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Раньше салаты делала сама, а тут пришлось купить в магазине, так как не было времени на готовку. Купили салат, а он оказался с червяками, — пожаловалась она.

Юрист рассказала, как надо поступить в такой ситуации.

— Можно пойти в тот же магазин и попросить либо вернуть деньги, либо обменять товары, если сохранился чек. Если откажут, то тогда нужно обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, и пусть в магазине проводят проверку. Также можно обратиться в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru