С любовью к поездам: в Новосибирске открылась уникальная выставка о сотрудниках РЖД

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Фото: Евгения МОРЕВА

В этом году Российским железным дорогам исполняется 17 лет: и если обычно подарки получает именинник, то компания, наоборот, вместе сделала замечательный подарок новосибирцам. В столице Сибири открылась выставка «Профессия железнодорожник» — уникальный совместный проект РЖД и «Комсомольской правды».

— Принято считать, что железная дорога — это в лучшем случае машинист, стрелочник. Набор профессий не очень большой. Но, от железной дороги работает порядка 90 тысяч работников, и они представляют 685 профессий. То есть, это не только машинисты, стрелочники, дежурные по станции. Это воспитатели детских садов, учителя, специалисты — садоводы. Спектр профессий очень многогранен, — рассказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Всего на выставке представлено 15 профессий. Это лишь малая часть среди всех, кто трудится на железнодорожной дороге. Гости экспозиции могут увидеть публикации разных лет: каждая страничка газеты — уникальный рассказ от самих железнодорожников об их очень нужной и важной работе.

Галина Попова (слева) и Александр Грицай. на выставке. Фото: Евгения МОРЕВА

— Думаю, когда люди увидят эту выставку, они поймут, что железная дорога настолько многогранна, что в условиях работы нашей компании каждый житель страны может найти себя, прийти к нам в любой из этих профессий, — добавил Грицай.

— Выставка показывает и рассказывает о талантливых, необыкновенных людях, влюбленных в профессию железнодорожника. Это 40 героев, о которых писали журналисты «Комсомольской правды», рассказывали интересные факты из жизни героя, работали с архивными документами. Безусловно, эти материалы очень полюбились нашей аудитории. Каждый материал прочитало более 200 тысяч человек. Проект будет продолжаться, мы будем и дальше знакомить нашего читателя с новыми и новыми героями, — отметила генеральный директор «Комсомольской правды — Новосибирск» Галина Попова.

Кстати, чтобы познакомиться с материалами и прочитать истории сотрудников РЖД, достаточно просто перейти по QR-коду. Работает выставка круглосуточно, в фойе междугороднего вокзала «Новосибирск-Главный».

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