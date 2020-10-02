«Мои булочки не мерзнут»: сибирячка с собакой вышла раздетой на снежный пляж

Кругом снег, но апрельское солнышко согревает. Фото: Михаил Решетников

Новосибирская танцовщица Анна Решетникова часто появляется на фото в «Инстаграме» в откровенных нарядах. Вот и сейчас она поделилась фотосессией — девушка вышла в купальнике и кроссовках на пляж погулять со своей собакой., заодно показала чудесную растяжку. Только тогда еще стоял апрель — вода была скована льдом, а вместо песка возвышались снежные горы. Но сибирячка уверяет, что ни капельки не замерзла.

— Мы поехали с мужем-фотографом гулять на пляж. И взяли собачку, потому что хотим, чтобы она повидала разные места. А купальник я надела, потому что жара была под +25 градусов, народ даже купался и загорал, — рассказала Анна КП-Новосибирск.

Анна рассказала, что важнее всего было показать питомцу пляж. Фото: Михаил Решетников

— Анька, попе не холодно было? — написали они в комментариях.

Напомним, Анна Решетникова раньше фотографировалась в купальнике возле «сибирских Мальдив» — золоотвала ТЭЦ-5.

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