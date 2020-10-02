Новосибирцы осенью вернулись в онлайн

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители столицы Сибири стали чаще решать вопросы в онлайне – по итогам сентября количество обращений к цифровым сервисам увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Начало учебного года и окончание сезона отпусков вызвали всплеск цифровой активности у жителей Новосибирска. Несмотря на открытие бассейнов, фитнес-клубов и кинотеатров, в сентябре горожане вернулись к онлайн-досугу. Взрывной интерес они проявили к онлайн-кинотеатрам – в сентябре в них «ходили» в 3,2 раза чаще, чем в прошлом году. Не отстают от поклонников кино и сериалов любители шопинга – количество обращений новосибирцев к интернет-магазинам на 241% выше прошлогодних показателей. В ТОП-3 популярных занятий новосибирцев стабильно входит и киберспорт – по итогам сентября количество обращений к игровым ресурсам выросло вдвое по сравнению с 2019 годом. Также с наступлением осени в Новосибирске выросла популярность сервисов доставки еды – в сентябре ими пользовались в 1,5 раза чаще по сравнению в 2019 годом.

После осеннего похолодания ожидаемо стали расти обращения к телемедицинским сервисам для удавленных консультаций с врачами – их число увеличилось более чем в 1,3 раза.

Количество запросов к платформам для видеоконференций и удаленной работы увеличилось не так значительно - на 25% по отношению к 2019 году. Образовательные платформы также демонстрируют пока небольшой рост – в начале сентября они выросли на 10%.

Общий индекс цифровой активности в Новосибирске, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), к началу октября составляет семь баллов из 10.

Об индексе цифровой активности

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.