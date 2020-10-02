В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели еще 85 человек: среди них 5 детей

Коронавирусом заболевают больше человек, чем выздоравливают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 2 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 85 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 5 детей. Выздоровело вдвое меньше человек — 42 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 314 сибиряков, из них — 792 ребенка. 12 064 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 457 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 51 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 33 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 708 взрослых.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 609 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 535 595 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 473 жителя региона, для 44 756 человек меднаблюдение окончено.

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