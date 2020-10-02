В Новосибирской области от коронавируса умерли 3 пациента: что о них известно

От коронавируса в Новосибирске умерли еще трое. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 2 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще трое пациентов инфекционного госпиталя.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 61 год и 94 года, и женщина в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 51 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 10 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 314 человек, в том числе инфицированы 797 детей. Выздоровели 12 064 пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru