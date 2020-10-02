В Новосибирске завыли сирены: в МЧС объяснили, что случилось

Новосибирцев призвали не пугаться сирен и перехвата сигналов на радио и ТВ.

В пятницу, 2 октября, в 10:30 по Новосибирску разнесся гул сирен. Громкоговорители было слышно в нескольких районах города. В МЧС по Новосибирской области объяснили, в чем причина.

— С 10:30 до 10:50 в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проверят техническое состояние и работоспособность системы оповещения населения. Для этого включат сирен с сигналом «Внимание всем» и речевым сообщением. Тренировка приурочена ко Дню гражданской обороны России 4 октября, — рассказали в Главном управлении МЧС.

Заодно с 15:15 до 15:25 по всем теле- и радиоканалам Новосибирска пройдет перехват сигналов — появится информация о проведении тренировки.

Сибиряков призвали не пугаться и заниматься своими делами.

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