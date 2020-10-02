«Ростелеком» рассказал в Новосибирске о принципах информационной безопасности

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

На открытом семинаре собралось около 50 представителей бизнеса, государственных организаций и ИТ-специалистов, которым эксперты «Ростелекома» представили главные принципы информационной безопасности.

Открыло мероприятие выступление Ивана Шошева, пресейл-консультанта сервисов Solar JSOC. Он рассказал о текущей ситуации с защитой от хакерских атак в Сибири, а также о ключевых угрозах и вариантах защиты.

- Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню и сложности используемых атак, при этом хакеры постоянно совершенствуются: растет их квалификация, усложняются инструменты, повышается темп использования новых уязвимостей. Вот почему для каждой компании важно вовремя определить уровень актуальных угроз и рационально спланировать бюджет на информационную безопасность, - подчеркнул Иван Шошев.

Как отметили на семинаре, приобретение средств защиты от киберугроз требует серьезных затрат и команды специалистов. При этом сервисная модель от «Ростелекома» экономически выгоднее и удобнее традиционного проекта внедрения.

- Платформа управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS включает различные технологии для защиты от хакерских атак. Платформа защищает корпоративную почту от спама и фишинговых писем, сайт компании – от взлома и DDoS-атак, ИТ-инфраструктуру компании - от сетевых атак, способных привести к компрометации ресурсов и конфиденциальных данных организации и остановке бизнес-процессов, - пояснил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Мероприятия «КиберДрайва» в Сибири продолжатся в ноябре. После Красноярска и Новосибирска 10 ноября онлайн-семинары роуд-шоу пройдут в Барнауле, Иркутске, Кемерове и Омске. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.