«Наехал возле школы»: в Новосибирске пенсионер на иномарке сбил двух мальчиков

Детей сбили возле школы № 100. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Утром в пятницу, 2 октября, на двух мальчиков, которые шли в школу, наехала «Хонда». Детей госпитализировали. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

— В 7:30 утра 63-летний водитель на автомобиле «Honda CR-V» двигался по улице Северной, и у дома № 1 наехал на двух мальчиков 14 и 7 лет. Дети шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу для уточнения травм, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливают все подробности происшествия.

Напомним, вечером 25 сентября 7-летнего мальчика в поселке Каменка сбили «Жигули». Их водитель сбежал с места ДТП.

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