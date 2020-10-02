НГУ запустил на орбиту космический аппарат: его можно увидеть в небе над Новосибирском

МКА «НОРБИ» успешно вывели на космическую орбиту. Фото: Госкорпорация «Роскосмос», ОАИ НГУ

28 сентября с космодрома Плесецк запустили малый космический аппарат «НОРБИ» — его разработали и собрали в Отделе аэрокосмических исследований НГУ. Свое название аппарат получил в честь мини-робота Норби из рассказов Айзека Азимова. МКА был запущен в блоке «Гонец-М» № 16, вместе с другими 18 аппаратами.

На аппарате НГУ стоит полезная нагрузка для сбора информации о космической погоде на полярной орбите — данных, представляющих интерес для Российского гидрометцентра.

— На следующий день после запуска в дневном сеансе «НОРБИ» вышел на связь, и мы смогли получить первую телеметрию, — рассказал заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ Виталий Прокопьев.

Кстати, «НОРБИ» можно будет увидеть над Новосибирском — он будет пролетать два раза в сутки, каждый раз находясь в зоне радиовидимости около 10 минут.

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