Работник СИЗО оказался виновником смертельного ДТП возле Пашинского шоссе, где погиб пешеход

Пострадавший пешеход скончался по пути в больницу.

Стали известны подробности ДТП около Пашинского шоссе, где погиб пешеход. Выяснилось, что за рулем в тот момент был работник СИЗО.

— По данным следствия, сотрудник ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО около дома 1/5 по улице Тайгинская наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. После ДТП водитель вызвал «скорую помощь», но по дороге в больницу потерпевший скончался, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они просят откликнуться всех очевидцев и водителей, у которых есть записи событий с места ДТП. Просьба позвонить на телефоны 8-913-959-77-87, 8(383)203-57-39 либо 02 (с мобильного 102).

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября. Удар от столкновения с пешеходом был настолько сильным, что у машины треснуло лобовое стекло, помялся капот и отвалился номерной знак, а с потерпевшего мужчины слетела обувь.

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