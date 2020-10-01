«Виня нам как ребенок»: новосибирец готов заплатить 50 тысяч тому, кто вернет его пропавшего кота

Новосибирец готов заплатить 50 тысяч рублей тому, кто вернет ему потерявшегося кота. Фото: предоставлено героем материала

Новосибирец готов заплатить 50 тысяч рублей тому, кто вернет ему потерявшегося кота. Домашний любимец редкой породы бурма пропал с дачного участка в СНТ «Боровская радуга» 13 сентября — с тех пор о нем не было никаких вестей, но любящие хозяева не перестают искать «своего мальчика».

— У нас дома живут двое питомцев: кот Винсент и кошка Бася. Мы с женой часто берем их с собой в разные поездки и на дачу. Они всегда раньше играли только на участке — там все специально для них оборудовано. В тот день мы отвлеклись от присмотра за ними буквально на 30 минут, думали наш Виня снова где-то спрятался — раньше никто из питомцев даже не пытался выйти за ограду. Но его долго не было видно, и мы забеспокоились. Сразу же пошли его искать — ходили по окрестностям, звали его. В таком вот режиме провели несколько дней, спрашивали людей, расклеили везде объявления. Но нашего Винсента нигде не было видно, — рассказал КП-Новосибирск хозяин пропавшего кота Дмитрий. — Возникло подозрение, что заметив на улице красивого породистого кота, кто-то просто решил забрать его себе. Все это время мы не перестаем искать Виню — ведь он нам как ребенок. Ему нужно лечение, регулярный прием лекарств... Кроме того, у кошек этой породы весьма непростой характер: они могут быть и вредными, и агрессивными, особенно когда находятся в состоянии стресса. Если он все же сейчас находится у кого-то — мы просто умоляем этих людей вернуть нам нашего члена семьи!

Виня - настоящий член с6емьи. Фото: предоставлено героем материала

Хозяева Винсента уже обратились за помощью во все возможные ресурсы, однако на их объявления до сих пор никто так и не откликнулся. Может быть, вы знаете, где сейчас может быть этот пушистый красавец? В таком случае, вы можете связаться с Дмитрием по номеру телефона 8-913-926-14-03.

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