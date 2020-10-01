Меры – ограничительные, поздравления – сердечные

Игорь Гришунин. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Ее мероприятия будут проходить в формате малых групп и по возможности – на свежем воздухе, сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

- Как в нашем обществе относятся к ветеранам, показал всплеск пандемии нынешней весной. Предприятия, общественные организации, волонтерские объединения – все, кто только могут, постарались помочь пожилым людям с продуктами и средствами защиты, чтобы уберечь их от заражения, сохранить здоровье. Эпидемиологическая ситуация и сегодня не позволяет провести декаду пожилых людей с прежним размахом. Все мероприятия запланированы в формате малых групп и преимущественно на свежем воздухе», - говорит председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

В дни Декады во всех муниципальных районах пройдет масштабная акция «Шаги здоровья», участникам которой предложат пройти по специально организованным тропам здоровья с разметкой количества пройденных шагов. Волонтеры, представители спортивных учреждений, социальные и медицинские работники проведут контрольные замеры пульса и давления, а затем всем участникам выдадут рекомендации с учетом медицинских показаний. Завершатся «Шаги здоровья» концертными программами.

Запланированы тематические горячие линии для пожилых людей по актуальным вопросам, касающимся социальной сферы и здравоохранения. Экскурсионные программы и концертные выступления проведут для малых групп с соблюдением необходимой дистанции и санитарных требований. В целом ряде организаций и учреждений в Декаду будут действовать акции и скидки для пожилых людей. Так бесплатное посещение для людей третьего возраста предлагает Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило.

- Как председатель комитета по социальной политике и здравоохранению я постоянно встречаюсь с гражданами и хорошо знаю, что и у меня и у моих коллег-депутатов значительную часть обращений составляют обращения ветеранов по наиболее острым вопросам: жилищные условия, медицинское обслуживание, повышение тарифов на коммунальные и бытовые услуги, рост цен, - рассказывает Игорь Гришунин. - Мы делаем и будем делать всё возможное для того, чтобы максимально помочь пожилым людям в решении их наболевших проблем. Но прежде всего, наша помощь – законотворческая.