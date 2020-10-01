Концерт классической музыки - в стенах парламента

Концерт был посвящен Международному дню музыки. Фото: предоставлено законодательным собранием Новосибирской области.

1 октября отмечается Международный день музыки. Утро для депутатов Законодательного Собрания и сотрудников аппарата выдалось необычным – началось со звуков классической музыки. В здании регионального парламента дали концерт музыканты ансамбля солистов «Новосибирская камерата».

По словам концертмейстера ансамбля Елены Пашковой, в репертуар вошли музыкальные пьесы Вольфганга Амадея Моцарта и Лероя Андерсена. Выступали четверо музыкантов, а всего «Новосибирская камерата», которая существует 25 лет, насчитывает 18 человек. «Мы специально выбрали позитивные, жизнерадостные композиции, ведь октябрь - это обычно дождь и слякоть, а солнечная музыка настраивает на позитив», - отметила Елена Пашкова.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко высказала уверенность, что рабочий день после такого музыкального утра просто не может не задаться. «Очень неожиданно, приятно и креативно, - оценила парламентарий выступление музыкантов. - Большое спасибо тем, кто смог организовать это и напомнить нам о том, что сегодня день музыки. Всех поздравляю! Если бы не этот концерт, многие из нас забыли бы, что сегодня стоит внимание уделить творчеству, искусству, культуре. Очень приятно услышать классическую музыку, особенно, в наше время, когда мы лишены возможности полноценно ходить в театры и получать удовольствие от искусства».

Вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов не только приветствовал музыкантов и поблагодарил их, но и сам не удержался и исполнил фрагмент русской народной песни «Ах ты, душечка». «Думаю, не стоит забывать, что высокое искусство, классическая музыка, опера черпают свои силы из народного искусства, народного творчества, - поделился мнением Владимир Карпов. - Этот праздничный день для нас начался приятными неожиданностями. «Камерата» порадовала коллектив перед началом рабочего дня замечательным исполнением классических произведений. Этот концерт надолго останется в памяти. Спасибо тем, кто придумал это! И отдельная благодарность тем, кто замечательно исполнил эту задумку. Моя душа переполнена высокими эмоциями».