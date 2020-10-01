Водителя Infiniti, попавшего в аварию с пьяным начальником ГИБДД, отпустили из СИЗО

О том, что в отношении Ваграма Газаряна прекращено уголовное дело сообщили в Куйбышевском районном суде. Фото: личный архив

Участник скандального ДТП с пьяным начальником Куйбышевского ГИБДД Юрием Захваткиным вышел из СИЗО. О том, что в отношении Ваграма Газаряна прекращено уголовное дело сообщили в Куйбышевском районном суде.

— Производство по делу прекращено, в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причиненного ему вреда путем принесения потерпевшему извинений и возмещения денежной компенсации морального вреда, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Ваграма Газаряна обвиняли в неуважении к суду и угрозе представителю власти — старшему инспектору ГИБДД — во время судебного заседания. В июне этого года в его доме провели обыск, а самого Газаряна поместили в СИЗО. Началась вся эта история с аварии, произошедшей 5 апреля. Тогда пьяный начальник ГИБДД новосибирского райцентра Куйбышева, который был за рулем «Тойоты», столкнулся с автомобилем Infiniti, за рулем которого находился Ваграм Газарян. Спустя некоторое время после ДТП, Юрий Захваткин рассказал КП-Новосибирск свою версию произошедшего в тот вечер. По его словам, сначала за рулем автомобиля была его жена, а сам он, будучи нетрезвым, сел на водительское сиденье из-за того, что компания молодых людей на Infiniti буквально преследовала его, якобы из-за конфликтов, которые произошли между ними, когда майор был на службе. Ваграм Газарян с версией Захваткина не согласен, утверждая, что мужчине он не угрожал, а догнать его пытался, потому что не хотел, чтобы начальник ГИБДД ушел от ответственности за вождение в пьяном виде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принципиальный начальник ГИБДД, который пытался засудить поддатого племянника, сам попался за рулем в стельку пьяным

Коллеги считали Юрия Захваткина честным гаишником, который боролся с пьянством за рулем, и вдруг тот оказался «по ту сторону бутылки» (подробнее).

«Я спасал свою жизнь!»: пьяный начальник ГИБДД объяснил, как оказался за рулем, и при чем тут его жена

Водитель «Инфинити», поймавший майора Юрия Захваткина, теперь опасается, что за решеткой окажется не пьяный полицейский, а он сам (подробнее).

Сибиряка, пострадавшего в аварии с пьяным экс-начальником ГИБДД, арестовали за маты в суде

Расследование уголовного дела продолжается (подробнее).