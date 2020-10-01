Сибирячка упала в воду, пытаясь ночью сделать селфи на дамбе ГЭС

В Новосибирске 20-летняя сибирячка упала в воду, пытаясь сделать селфи. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске 20-летняя сибирячка упала в воду, пытаясь сделать селфи с плиты на берегу у дамбы ГЭС. На помощь пришел ее 26-летний спутник, однако, спасая девушку, он сам не удержался и сорвался в Обское море. Известно, что перед тем как отправиться на эту «фотосессию», закончившуюся неожиданным купанием, молодые люди перебрали с алкоголем. Произошел инцидент ночью 30 октября.

— Оба молодых человека смогли выбраться на берег самостоятельно до приезда спасателей. В помощи медиков они не нуждались. С молодыми людьми была проведена профилактическая беседа, — сообщили в своей официальной группе Вконтакте «Спасатели МАСС».

После этого инцидента незадачливых пловцов передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как спасатели помогли 6-летнему ребенку освободить палец руки, застрявший в велосипедной цепи во время прогулки.

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Сейчас мальчик находится в безопасности и его здоровью ничего не угрожает (подробнее).