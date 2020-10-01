«Сибантрацит» и ХК «Сибирь» учредили премию «Лучший медицинский работник Новосибирской области»

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

С сегодняшнего дня каждый житель НСО раз в месяц может выдвинуть на соискание премии одного работника здравоохранения - врача любой специальности или медсестру, рассказав о том, почему именно он достоин звания «Лучший медицинский работник Новосибирской области».

Жюри, состоящее из представителей ХК «Сибирь» и «Сибантрацита», определит пятерых финалистов, из которых поклонники хоккея выберут победителя месяца путем голосования на сайте premia.hcsibir.ru.

Заявку можно подать с 1 по 5 октября. Первые итоги будут подведены до 15 октября.

Лауреат премии станет почетным гостем на одном из домашних матчей «Сибири», где под аплодисменты болельщиков будет награжден ценным призом от «Сибантрацита».

- Труд медицинских работников высоко ценится даже в мирное время, не говоря уже о периоде сложной борьбы с опасным вирусом. От врачей ждут не просто добросовестной работы, но зачастую - подвига и чуда. И они на самом деле совершают подвиги и чудеса каждый день. Самая высокая оценка врачебного труда - благодарность пациентов, поэтому право выбрать лучшего медработника мы отдаем им, - отметил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

В разгар пандемии коронавируса, в мае 2020 года, «Сибантрацит» оборудовал на базе Линевской районной больницы первый в России мобильный COVID-госпиталь на 100 коек, закупил высококачественное медицинское оборудование. Второй мобильный госпиталь на 40 коек «Сибантрацит» развернул в Кемеровской области.

ХК «Сибирь» решил посвятить сезон-2020/21 медицинским работникам: клуб изготовил особую форму для предсезонных матчей, разработал и разместил специальные шевроны на сезонной форме команды.

- Неожиданное испытание 2020 года изменило устоявшийся уклад жизни, заставило переосмыслить систему ценностей, задуматься над приоритетами. Героями нашего времени стали медработники, которые оказались на передовой в борьбе со страшной болезнью. Они сражаются за наши жизни и здоровье. Мы хотим выразить солидарность с ними, обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы! - сказал генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.