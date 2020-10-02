Погода в Новосибирске на 2 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске не выглянет солнце. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 2 октября 2020 года: в городе будет по-прежнему прохладно и пасмурно.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +9 — +11 градусов, ночью +2 — +4 градусов, в пригороде до -2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9 — +14 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс» обещает пасмурную погоду. Днем температура поднимется максимум до +9 градусов.

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