Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В Новосибирске растет заболеваемость COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 2 октября 2020 года. К сожалению, пока что за последние сутки заболевает больше человек, чем выздоравливает.

— В регионе зарегистрирован всего 13 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 792 ребенка. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 12 022 пациента. Всего от болезни скончались 454 человека, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 56 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1 679 человека. Медицинские работники провели 530 161 тестов на коронавирус.

Карта распространениря коронавируса в Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru