«Украли деньги, ружье и сожгли дом»: полицейские поймали преступников, ограбивших экс-председателя села

Полицейские раскрыли кражу и поджог дома в Венгеровском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Инцидент произошел в селе Усть-Изес Венгеровского района в ночь с 17 на 18 сентября. Двое местных жителей — племянник и его дядя — залезли в дом пенсионера, бывшего председателя, вынесли оттуда 250 тысяч, охотничье ружье и, пытаясь замести следы, подожгли жилище.

— По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Хищение оружия», — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Сначала за раскрытие преступления по горячим следам взялись местные полицейские. Правоохранители получили информацию, что один из подозреваемых может находиться в доме у своего знакомого сельского жителя — ранее судимого за тяжкие преступления. Пришли проверить, опросили, проверили дом и никого не нашли. Зато утром следующего дня обиженный Бондаренко обратился к публике через соцсети с заявлением, что его избили и похитили. Одна из соседок Михаила, Ангелина Дунаева, активно кинулась его защищать и поддерживать в борьбе с беззаконием. Проверку по указанным фактам сразу начал Следственный комитет.

— По поджогу и краже работать не прекращали. В село командировали сотрудников уголовного розыска из регионального главка, — рассказал источник в правоохранительных органах. — И как выяснилось, брат и сын Ангелины Дунаевой, которая первой бросилась защищать обиженного сельского блогера, в действительности оказались причастными к этим преступлениям.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых, как докладывают в МВД, полицейские изъяли часть похищенных денег и украденное ружье, спрятанное в тайнике около дома одного из задержанных. Криминальному дуэту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru