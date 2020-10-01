Грузовик лег на бок: в Новосибирске трамвай протаранил «ГАЗель»

В Новосибирске грузовик столкнулся с трамваем. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске грузовик столкнулся с трамваем. Последствия аварии сняли на видео прохожие и другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть. Как сообщают очевидцы, водитель «ГАЗели» хотел проехать по путям, что и привело к ДТП.

— У перекрестка Гурьевской и Красноармейской водитель грузовичка решил проехать по трамвайным путям, что привело к столкновению с 13-м трамваем, — сообщает паблик Вконтаке «АСТ-54». — От удара фургон «ГАЗели» соскочил с основания и опрокинулся, задние колеса грузовичка повисли в воздухе. Движение общественного транспорта на данном участке парализовано.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщили, что в этом ДТП никто не пострадал. Оно было оформлено с материальным ущербом.

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